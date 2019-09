İranlı Seyahat Acenteleri KTO'da

İranlı seyahat acenteleri Kayseri 'ye 3 gün süren bir iş seyahati düzenledi. Kayseri Türk Hava Yolları'nın konuğu olan İranlı acente temsilcileri programlarının 2. Gününde Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde Odanın ilgili sektör temsilcileri ile buluştu.KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Melis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, 40. Meslek Komite (Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzer Hizmet Firmaları) Başkanı Mehmet Budak ve üyelerinin yer aldığı toplantıda, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, İmar A.Ş Başkanı Serdar Altuntuğ, Türk Hava Yolları Kayseri Bölge Müdürü Fatih İnan, Kayseri Seyahat Acente ve Otel yetkilileri ile İran Seyahat Acente yetkilileri hazır bulundu.Kayseri - İran turizm ilişkilerinin gelişmesi adına düzenlenen iş birliği toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Ticaret ve sanayisiyle anılan şehrimizin, turizm adına yapılan çalışmalar neticesinde bu sektörden de hak ettiği payı kısa sürede alacağına canı gönülden inanıyorum. Güçlü bir marka şehir olmanın yolu her şeyden önce tanıtımdan geçmektedir. Kayseri'yi dışarıya da iyi tanıtmalı ve yeni yatırımcılara kapılar açmalı, Kayseri'nin bir fırsat şehri olduğunu göstermeliyiz. İnsanlar bu şehri neden tanısın, neden ziyaret etsin, neden burada yatırım yapsın sorularına cevap bulmak için, şehri doğru zamanda doğru şekilde tanıtabilmeliyiz. Bu kapsamda özellikle bu zamana kadar turizmden yeterince pay alamayan şehrimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla hizmet sektörü ciddi manada gelişmiş, turizm bilinci ve kültürü yükselmiştir. Kayseri, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, gastronomi dediğimiz yeme-içme kültürü ile de turistlerin ilgi göstereceği önemli bir merkezdir" ifadelerini kullandı.Şehre gelecek her bir turistin yeni yatırımlar için ön ayak olacağını belirten Başkan Gülsoy; "Yerli, yabancı her turist şehrimizin mutfağından tutun da sağlıktan eğitime birçok imkanlarını görecek ve kalıcı yatırımlar için ön ayak olacaktır. Dolaysıyla tüm fırsatları değerlendirerek, Kayseri'nin diğer şehirlerarasındaki farkını ortaya koyup Kayseri'nin kültür, sanat, öğrenci, turizm en önemlisi ticaret ve sanayi şehri olduğunu ve "marka şehir" değeri taşıdığını tüm Türkiye ve dünyaya göstermeliyiz" diye konuştu.Seyahat acenteleri ve Otel yetkililerin de şehir turizmine ilişkin görüşlerini dile getirdiği yemekli toplantının ardından Kayseri - İran acente, otel yetkilileri arasında "Business to Business" (B2B) görüşmeleri yapılarak ikili işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundular. - KAYSERİ