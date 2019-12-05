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İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak

İran ile Esed rejimi arasında Suriye'deki su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

05.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:38İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak
ile Esed rejimi arasında 'deki su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.
İran resmi ajansı IRNA, mutabakat zaptının İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile başkent Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnus tarafından imzalandığını duyurdu.
Haberde, imzalanan mutabakat zaptıyla İran ile Esed rejiminin, Suriye'deki su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine ilişkin iş birliğinin çerçevesi ile İranlı şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerinin kapsamının belirleneceği aktarıldı.
İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, söz konusu mutabakatla İranlı şirketlerin Suriye'de baraj, hidroelektrik santral ve kanalizasyon arıtma tesislerinin inşa projelerinde yer alma imkanı bulacağını belirtti.
Esed rejiminin Su Kaynakları Bakanı Arnus ise Suriye'nin yeniden yapılanma projelerinde İranlı şirketlere öncelik verileceğini ifade etti.

Suriye, İran, Güncel

Kaynak: AA

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