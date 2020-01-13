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İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu

İran'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti.

13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20İranlı siyasetçiden
'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti.
Şekurirad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ve devletin mevcut yöntemlerle yönetilmesi halinde sonuç alınamayacağını savundu.
"Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı. Günden güne derinleşen bir çatlağa şahit oluyoruz." görüşlerini paylaşan Şekurirad, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun 3 gün boyunca açıklanmamasına da tepki gösterdi.
Şekurirad, şunları kaydetti:
"Kim ne niyetle uçağın füzeyle vurulması hatasının üstünü örtme kararı aldı bilmiyoruz. Bu, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin çehresine asit dökmektir ve kolay tamir edilecek bir durum değildir. Tek çare iyi bir yönetim yaklaşımının benimsenmesidir."

İran, Güncel

Kaynak: AA

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