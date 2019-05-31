İranlı siyasiler ABD ile savaş ihtimalini "uzak" görüyor (1)

MUHAMMET KURŞUN - İranlı siyasetçiler Basra Körfezi
'ndeki gerginliğin Tahran
ile Washington
arasında sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceği ve iki ülke liderinin verdiği mesajların da bu yönde olduğu görüşünde.
İran Meclisindeki muhtelif fraksiyonlara mensup milletvekilleri, ABD
ile İran arasında Basra Körfezi'nde devam eden gerginliği AA muhabirine değerlendirdi.
- "İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak"
AA muhabirine konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin kamuoyunun psikolojisini etki altına almak için politika yürüttüğünü ifade ederek, "İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacaktır, bunu defalarca kez dile getirdik. Bu konu birçok ülkeyi telaşa düşürdü ve mevcut gerginliğin büyümesini engellemek için çaba gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin izlediği politikaların İranlı tarafların içeride birliğine vesile olduğunu belirterek, "İranlılar birlik içinde bu siyasete karşı direnmenin planlarını yapıyor. Biz bu süreçte ABD'nin daha fazla bedel ödeyeceğini düşünüyoruz, çünkü ellerinde başka araç ve kartları kalmadı." ifadelerini kullandı.
Basra Körfezi'ndeki gerginliğin yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Felahetpişe, bazı ülkelerin üçüncü aktör olarak devreye girdiğini ve gerginliği azaltmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
"ABD askeri bir çatışmanın değil ekonomik bir savaşın peşinde"
Sanayi ve Maden
Komisyonu Üyesi Muhsin Kuhken de ABD'nin bölgeye savaş gemileri göndererek ve asker sevk ederek içeriden bir ayaklanmanın çıkmasını ve İran'ın müzakereye mecbur bırakılmasını amaçladığını ifade ederek, şunları söyledi:
"ABD, askeri bir çatışmanın değil ekonomik bir savaşın peşinde. Herhangi bir savaşın olacağına inanmıyorum. Eğer savaş çıkarsa da çatışmaların şehirlerimize kadar gelmesine izin vermeyiz ve birkaç gün içinde ABD donanmasını okyanusta batırıp işi bitiririz. Böyle bir gücümüz var."
Kaynak: AA
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