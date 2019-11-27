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İranlı Sosyolog Muidfer: "Yoksul kesimin önüne geçmek imkansız"

İranlı Sosyolog Said Muidfer, benzin zammı protestolarının toplumdaki yoksul kesim tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkeyi yeni protestoların beklediğini söyledi.

27.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:20İranlı Sosyolog Muidfer:
İranlı Sosyolog Said Muidfer, benzin zammı protestolarının toplumdaki yoksul kesim tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkeyi yeni protestoların beklediğini söyledi.
İranlı İşçiler Ajansı'na (ILNA) konuşan Muidfer, "Benzin zammı gösterileri geçmiş yıllarda yapılan protestolardan farklıydı. Önceki gösteriler, çoğunluğunu gelir düzeyi iyi kesimlerin oluşturduğu kişiler tarafından düzenleniyordu. Oysa bu gösteriler düşük gelirli insanlar tarafından gerçekleştirildi." dedi.
Ülkede uygulanan siyasi ve politikalarını eleştiren Muidfer, "Kırk yıldan bu yana köylerin boşalmasına neden olan; iflas etmiş ekonomi, yolsuzluk, ayrımcılık ve yanlış siyasetle karşı karşıyayız. Kenar mahallelerdeki açlar ordusu, servet ve zenginliğin toplandığı şehir merkezlerine saldırmak için günbegün hazırlık yapıyor." ifadelerini kullandı.
Geçen haftaki gösterilerde yağmalama olaylarının sınırlı seviyede kaldığını ancak yakın gelecekte bu tür istenmeyen olayların artabileceğini dile getiren Muidfer, İran'daki ekonomik, siyasi ve ahlaki yapının erozyona uğradığını dile getirdi.
"Gösterileri yatıştırabilecek siyasi aktör kalmadı"
Gelecekte yaşanabilecek muhtemel halk ayaklanmasının önüne geçebilmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Muidfer, şunları kaydetti:
"Ülkede bir sonraki gösterileri yatıştırabilecek siyasi aktör kalmadı. Bu kişiler, dış güçlerle bağlantılı oldukları veya yolsuzluğa karıştıkları gibi ithamlar yöneltilerek itibarsızlaştırıldı. Emniyet güçlerinin müdahaleleriyle gösteriler şimdilik durdurabilirler ama aç insanların oluşturduğu bu ordu gelecekte öyle güçlenecek ki kimse onların önüne geçemeyecek."
Son benzin zammıyla geçim şartları daha da zorlaşan insanların çare olarak sokağı gördüğünü vurgulayan Muidfer, göstericiler arasında bazı grupların dış güçlerce desteklenmesinin mümkün olduğunu ancak bunun yönetimin izlediği yanlış politikaların üstünü örtemeyeceğini belirtti.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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