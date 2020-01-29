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İranlı tasarımcı Farnaz Salmani yeni koleksiyonunu İstanbul'da sergiledi

Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani, İstanbul'da defile düzenledi.

29.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:43İranlı tasarımcı Farnaz Salmani yeni koleksiyonunu İstanbul'da sergiledi
Ünlü isimlerin kıyafetlerini tasarlayan İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani, 'da defile düzenledi.
Salmani, 1970, 1980 ve 1990 yıllarının kıyafetlerinden ve ayakkabı modasından yola çıkarak hazırladığı "Sonbahar- Kış 2020 Koleksiyonu"nu, Hangarist'te sergiledi.
Defilede, kadınların dünyasından ilham alarak tasarladığı 32 farklı elbiseyi ve ayakkabıyı katılımcılara gösteren Salmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 yıldır tasarımcı olduğunu belirterek, son 3 yıldır 'de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Salmani, çok heyecanlı ve hazırladığı tasarımların iddialı olduğunu dile getirerek, "Umarım herkes beğenir. Bu defilede ayrıca ayakkabı tasarımcılığımı da ilk defa ortaya çıkardım. Ben her zaman dinamik ve cesur kadınların taraftarıyım. Bu hazırladığım defile de tam olarak benim bu düşüncemi sergiliyor." dedi.
İranlı tasarımcı, koleksiyonda ayrıca vintage temasını yansıtan çanta ve çorapları da modaseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul, Türkiye, Sarıyer, Güncel

Kaynak: AA

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