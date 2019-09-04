İranlı turistler kuyruk oldu, esnafın yüzü güldü

İranlıların, Türkiye'de en çok konakladığı ve uzun süre tatil yaptıkları kentlerden Van, 2019 yılının ilk 8 ayında da İranlı turistlerin gözdesi oldu. Kapıköy sınır kapısı ile İran-Türkiye bağlantısı konumunda bulunan kent, birçok tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, zengin alışveriş seçeneğiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

İranlı turistlerin alışveriş için vazgeçilmez buluşma noktası ise Global Yatırım Holding tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Van AVM oldu. Sabahın erken saatlerinde, Van AVM önünde kuyruk oluşturan turistler 10.00'da kapıların açılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası markaların mağazalarında alışveriş yaparak kent ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlıyor. AVM içindeki restoranlardan yeme içme ihtiyaçlarını karşılayan turistler sosyal aktivitelere de büyük ilgi gösteriyor.

"HEM EĞLENİYORUZ, HEM ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Van'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen İran'ın Hamedan şehrinden gelen Aini Nabila, "Van çok güzel bir kent. Bu ikinci gelişim. Van'da hem eğlenebiliyoruz hem de turistik mekanları görme imkanı buluyoruz. Van AVM'de birçok markayı bir arada bulabiliyoruz. Gönlümüzce alışveriş yapabiliyoruz. Aldığımız ürünler çok kaliteli ve kullanışlı" dedi.

"GÜVENLİ ALIŞVERİŞ BENİ MUTLU EDİYOR"

İran'ın Meşhed kentinden gelen Mostafa Moshtagh ise, "Her yıl en az 3 defa Van'a geliyorum. Kendimin ve ailemin tüm giyim ihtiyaçlarını Van'dan karşılıyorum. Alışverişin neredeyse tamamını her şeyi bir arada bulduğum Van AVM'den yapıyorum. Buradaki işleyiş, güvenli alışveriş beni oldukça mutlu ediyor" diye konuştu.

VAN AVM'DE 366 MİLYON TL HARCADILAR

TÜİK ve DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) verilerine göre; 2018 yılında Van'a 232 bin turist geldi. Yine TÜİK ve DAKA istatistiklerine göre İranlı turistler Van'da kişi başı ortalama 1.247 TL harcıyor. Bu veriler ışığında VAN AVM'de İranlıların yaptığı harcamanın 2018 yılında 366 milyon lirayı aştığı ortaya çıkıyor. 2019 Ağustos itibariyle ilk 8 ayda Van AVM'yi ziyaret eden İranlı sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 arttı. 2018 yılı yabancı ziyaretçi kayıtları incelendiğinde yalnızca yılın 4 ayında görülen pik giriş sayılarının, 2019 yılında diğer aylara da yayıldığı, İranlıların Van AVM ziyaretlerinin bir alışkanlık olma eğiliminde olduğunu açıkça ortaya koydu.

HEDEF 400 BİN İRANLI

Van AVM'de 2019 yılı Ağustos ayı toplam İranlı ziyaretçi sayısı ise 100 bin kişiyi aşarak bir rekora imza attı. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 220'ye çıktı. Van AVM'de yıl sonuna kadar toplam İranlı ziyaretçi beklentisi 400 bin kişi olarak öngörülüyor.

İRANLI TURİST SAYISI TEMMUZ'DA YÜZDE 25 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar arasında İranlılar ilk 5 arasında dikkat çekiyor. İstatistiklere göre son birkaç yıl içinde Türkiye'ye gelen İranlı turist sayısı yıllık 2.5 milyon bandına oturdu. Geçtiğimiz Temmuz ayında İranlı turist sayısında önemli bir artış yaşandı. Türkiye'ye gelen İranlı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düzeyinde arttı. 2018 yılı Temmuz ayında 175 bin 69 olan İranlı turist sayısı 218 bin 858'e ulaştı. 2019 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'ye gelen İranlı sayısı 1 milyon 101 bin oldu.

RAKAMLAR

Türkiye'ye gelen turist sayısına göre ilk 5 ülke

2019 OCAK-TEMMUZ

Rusya 3.7 milyon TL

Almanya2.6 milyon TL

Bulgaristan1.4 milyon TL

İngiltere1.4 milyon TL

İran1.1 milyon TL



