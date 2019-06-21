21.06.2019 14:03
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İranlı turistler Van'a gelmeye devam ediyor

İranlı turistler Van

İranlı turistler, tatil için Van'a gelmeye devam ediyor.

İranlı turistler, tatil için Van 'a gelmeye devam ediyor.
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlı turistler, ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen kente geliyor.
Çarşı merkezinde yaptıkları alış verişle yoğunluk oluşturan İranlılar, otellerde doluluğu arttırdı.
İranlı Behzat Salamat, yaptığı açıklamada, Türkiye 'yi çok sevdiğini ve her yıl tatil için Van'ı tercih ettiğini söyledi.
Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmalarının geçişleri kolaylaştırdığını belirten Salamat, Türkiye'nin tatil için iyi bir seçenek olduğunu aktardı.
Kaynak: AA
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