İranlı turistlerin Van ilgisi

Kaynak: AA

CEMAL AŞAN - Ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen Ramazan Bayramı tatilini Van'da geçirmeyi tercih eden İranlı turistler, konaklama süreleri ve yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle kentteki pansiyon ve misafirhanelere yerleştirilen çok sayıda İranlı, alışveriş merkezleri, mağazalar, cadde ve sokaklarda bayram tatili boyunca yoğunluk oluşturdu.Tatil süresince Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 12 bin 688 kişinin giriş yaptığı Van'da esnaf, ülkelerindeki yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasına rağmen kente ilgi gösteren İranlı turistlerin alışverişiyle "çifte bayram" yaşadı.Geçen yıl 112 milyon liralık yatırımla modernize edilen sınır kapısından 4 Haziran'da yapılan 4 bin 560 yolcu girişiyle, son zamanların en yüksek rakamlarından birine ulaşıldı."Yılın her döneminde böyle olmalı"Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilini Van'da geçiren İranlıların kent ekonomisini canlandırarak esnaf ve turizmcinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu belirten Takva, şöyle konuştu:"Oda olarak yıllardır İran ile sınır şehirlerinde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin artması için yoğun çaba gösteriyoruz. Görevde bulunduğumuz sürede İran'a 20'den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle Tebriz, Urumiye gibi büyük şehirlerde muhataplarımıza Van ve Van Gölü havzasını anlattık. Tahran Turizm Fuarı'na katılarak, Van'ı tanıttık. Bunun karşılığını da aldık ve almaya devam ediyoruz. Son birkaç yılda Van, İranlı turistler için önemli cazibe merkezi haline geldi. Van'ı cazip hale getirmek için Alışveriş Festivali düzenledik. Bugün görüyoruz ki İran ile yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermiştir. Van, bu yıl Ramazan Bayramı'nda rekor turist ağırlamıştır."Kentin, yerli ve yabancı turistler için önemli turizm destinasyonlarından olduğuna işaret eden Takva, "Van'ı sadece bayramlarda, tatillerde değil, yılın her döneminde doğa, kültür, inanç turizmi için cazip hale getirirsek, bir turizm kenti kimliğine kavuşur. Yerel ve ulusal dinamiklerimiz bu konuda doğru politikalar geliştirmeli." ifadelerini kullandı."Otellerimizde yer kalmadı"Van'daki bir otelin sorumlusu Sefer Bayram ise bayramda beklentilerin çok üstünde İranlı turistin kenti ziyaret ettiğini belirtti.Bu durumdan memnun kaldıklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:"Durağan dönemin ardından böyle bir hareketlilik bizi mutlu etti. Rezervasyon fazlası oldu. Evlerimize götürdüğümüz misafirlerimiz oldu. Kente hareketlilik geldi. Giriş ücretlerinin fazla olması nedeniyle devam eden bir durağanlık vardı. Yerli turist talebinin yanı sıra İranlılar da çok fazla geldi. Bir hafta boyunca yüzde 100 dolulukla hizmet verdik. 1 Haziran'dan itibaren gelişler başladı, 4 Haziran'dan itibaren tavan yaptı. Bu yıl gelenlerin profili farklıydı. Genel bir memnuniyet söz konusuydu. İranlı turistlere sahip çıkmamız gerekiyor."Başka bir otelin işletme müdürü Ömer Kılıç ise İranlı turistler nedeniyle kentte büyük yoğunluğun yaşandığını, valilik ve belediyenin de kendilerine yardımcı olup misafirleri pansiyonlara yerleştirdiğini söyledi.