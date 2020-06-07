İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut'tan "Boğaç Han Destanı"nı okudu

İran'ın başkenti Tahran'da İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut hikayelerinden Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı'nı okudu.

07.06.2020 00:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:49
İran'ın başkenti Tahran'da İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut hikayelerinden Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı'nı okudu.
Tahran'daki İran Aşıklar Birliğinde Türk aşıklardan oluşan folklor ekibi, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilen Türk Destanı Dede Korkut'un Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı'nı müzikal tarzda icra etti.
İran Aşıklar Birliği Başkanı Selçuk Şahbazi'nin, bugüne uyarlayarak ve Azeri Türkçesiyle hazırladığı destan, sırayla 14 aşık tarafından saz, flüt def eşliğinde okundu.
Ekipteki 16 kadın sanatçı da tefleriyle aşıklara eşlik etti.
"Destanları okurken aşık, onu yaşamalıdır"
Şahbazi, AA muhabirine, Dede Korkut'un 12 hikayesinden biri olan Dirse Han'ın Oğlu Boğaç Han Destanı üzerine yıllardır çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"İran'daki Türk halkının yazarları ve şairleri, Dede Korkut'u bilir ve onun üzerine yazarlar. Fakat ozanlarımız ve aşıklarımız bu konuya çok yaklaşamıyor. Eski dilde olduğu için günümüz edebiyatına çeviremiyorlar. Üretken aşıkların, bu destanı yeniden yazması ve günümüze uyarlaması gerekiyordu."
Dede Korkut'un iki destanını daha hazırladığını ve maddi olanaklarının el vermesi halinde bunları da icra edeceklerini aktaran Şahbazi, "Yeni tip koronavirüs olduğu için bu seferki etkinliğimizi geniş katılımla yapamadık, küçük bir salonda birkaç sanatsevere güzel bir sanatsal faaliyet sunmaya çalıştık. Bundan sonra salgın da biterse daha büyük bir salonda geniş katılımla icra etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Şahbazi, aşıkların destanları okuyuş biçimleriyle ilgili, "Destanları okurken aşık, onu yaşamalıdır ve derinden hissetmelidir. Aşık, ağlayarak ve gülerek dinleyiciye kahramanlık, sevgi ve fedakarlık duygularını vermelidir." ifadesini kullandı. İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut’tan ’Boğaç Han Destanı’nı okudu

Kaynak: AA

Etiketler: Dede Korkut, İran, Han, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Şırnak’ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Elazığ’da, ABD’nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
ABD’de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları Haber
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Haberler››Güncel››İranlı Türk aşıklar, Dede Korkut'tan 'Boğaç Han Destanı'nı okudu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:45: Muğla'da otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haber 00:42: Adana polisinden 'huzur' uygulaması - Haber 00:39: Washington DC'de binlerce kişilik Floyd protestosu - Haber 00:37: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber 00:36: Son dakika güncel: New York'ta "George Floyd" protestoları devam ediyor (1) - Haber 00:19: Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti - Haber 23:01: Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin - Haber 20:38: Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı - Haberler 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi