İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 40'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 933 kişi hayatını kaybetti. Dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsün en yaygın olduğu ülkelerden biri olan İran 'da, Mohamad Ahwaze isimli bir gazetecinin paylaştığı video izleyenleri şoke etti.

"MABEDLERİN KORKULUK VE DMEİRLİKLERİ VİRÜSÜ YOK EDİYOR"

Mohamad Ahwaze tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkçe ifadelerle paylaşılan görüntülerde, bir İranlı'nın Corona virüsüne ilişkin "Mabedlerin korkuluk ve demirlikleri koronavirüsünü yok ediyor" dediği ve ardından korkulukları yaladığı görüldü.

İranlı'nın demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umduğu ifade edildi.

İRAN'DA 43 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin dışında virüsten en çok etkilenen İran'da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edilmesinin ardından toplam sayı 593'e ulaştı. 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran'da koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi. İran'da 100 milletvekiline yapılan taramalarda 5 kişide virüs tespit edildiği de gelen bilgiler arasında. 25 Şubat'ta Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Harirchi de virüse yakalandığını söylemişti.

DÜNYA GENELİ 2 BİN 933 ÖLÜM

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsüyle ilgili verileri derleyen 'worldometers'ın verilerine göre, dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 933 olarak kaydedildi. Virüsle bağlantılı vaka sayısı ise 85 bin 691 olarak paylaşıldı.