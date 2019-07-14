14.07.2019 12:41
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İranlı yazarın 4'üncü kitabı yayınlandı

İranlı yazarın 4

Eskişehir'de yaşayan İranlı araştırmacı yazar Alireza Pourbozorg (Vafi)'nin 'Boran Çıvgın' isimli 4'üncü şiir kitabı Eskişehir'de yayınlandı.

Eskişehir'de yaşayan İranlı araştırmacı yazar Alireza Pourbozorg (Vafi)'nin 'Boran Çıvgın' isimli 4'üncü şiir kitabı Eskişehir'de yayınlandı.

Eskişehir'in her yönü ile güzel şehir olduğunu belirten İranlı araştırmacı yazar Pourbozorg yeni yayınlanan şiir kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de yaşamaktan son derecede mutluyum. Eskişehir'i her yönü ile beğeniyorum. Eskişehir, kültürün ve sanatın merkezidir. Şiir yazmayı da çok seviyorum. Şiir yazmak benim ufkumu genişletiyor. Eskişehir'de yeni yayınlanan 4'üncü şiir kitabım olan 'Boran Çıvgın' 308 sayfadır. Bunun 64 sayfası; şiirlerimi Türkçe dili ile, geri kalan 144 sayfasını da Farsça dili ile yazdım. Şiirlerimin ana temasında; 'Yunus Emre, doğa, aşk ve Eskişehir'de yaşayan mültecilerin hayatlarını' dile getirdim. Şiir kitabımda; Eskişehir'de katıldığım şiir etkinliklerinde olan fotoğraflara da yer verdim. Yeni şiir kitabımın yayınlanmasından çok mutluyum. Şiir kitaplarımın bazıları, öykü ve romanlarım, dört yabancı dile çevrildi" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam

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