İranlıların Otomobilinde 1 Kilo 520 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

VAN'da polisin yaptığı trafik kontrolünde durdurulan; içinde İran
uyrukluların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 520 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli'den 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis
ekipleri, Van Edremit
İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında İran uyruklu 4 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis ekipleri, 5 paket halinde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.
- Van
İran,Van
09 Aralık 2018 Pazar 11:39