20.06.2019 11:37
Haberler»Güncel»Haber

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

VAN'ınMerkez İpekyoluilçesindeİranuyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan MahallesiCumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı.

- Van
Kaynak: DHA
Van,İpekyolu,Merkez,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:17Bodrum'daki 12 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelileri adliyede
12:17Uyuşturucu operasyonu
12:16Balyoz Davası'na bakan savcı ve hakimlerin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
12:16Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
12:16İzmir'deki usulsüz dinleme davasında 27'si eski emniyet mensubu 29 sanığa 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3...
12:16Arat Dink'in "terör örgütü propagandası" davası
12:16Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı