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Iraz için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda anma yapıldı

Tekvandonun kurucusu İsmet Iraz için Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda anma töreni yapıldı.

14.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:04Iraz için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda anma yapıldı

Tekvandonun kurucusu İsmet Iraz için Gençlik ve Bakanlığı Konferans Salonu'nda anma töreni yapıldı. Törene; Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Ömer Altunsoy, daire başkanları ve bakanlık personeli de katıldı.

Programda ilk olarak İsmet Iraz için hazırlanan sinevizyon gösterisi sunulurken, Güray Soysal moderatörlüğünde Devlet Eski Bakanı Ünal Erkan, Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Prof. Dr. Özbay Güven konuşmalarını gerçekleştirdi. Katılımcılar Iraz ile ilgili anılarını anlattı ve düşüncelerini paylaştı.

Devlet Eski Bakanı Ünal Erkan, İsmet Iraz'ın sportif yaşamının yanında sivil hayatından da bahsetti. Iraz'ın büyüdüğü çevreyi geliştirmeyi hedefleyen bir insan olduğunu ve bu çevresini hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Erkan, Iraz'ın renkli hayatıyla ilgili anektodlarda bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İsmet Iraz'ın hayatından kesitler anlattı. Iraz ile ilk olarak sporcu-antrenör ilişkisi ile başlayan birlikteliklerinin uzun yıllar devam ettiğini belirten Şahin, tekvando branşında olimpiyat madalyalarına giden sportif hareketin Iraz döneminde başladığını dile getirdi.

Prof. Dr. Özbay Güven, Iraz ile ilgili tarihi bilgiler ışığında konuşmasını gerçekleştirdi. Güven, İsmet Iraz felsefesinin tüm dünyaya yayılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Murat Kocakaya, Hanife Iraz ve konuşmacılara günün anısına plaket takdim etti.  Anma töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.



Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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