Iraz Yıldız kimdir? Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli? Iraz Yıldız biyografisi

Iraz Yıldız hayatı, biyografisi haberimizde. Yıldız, 2007 yılında Rusya'da, 2009 yılında Sofya'da ve aynı yıl Mersin'de ödüller kazandı. Ayrıca Fazil Say ve Arkadaşları projesinde konserler verdi. Iraz Yıldız hakkında detaylı bilgiyi derledik.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim aldı. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı.

2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser veren Iraz Yıldız, Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı. 2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından duzenlenen Müzik Festivali'nde Prof.Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zurich) ve Bilkent Konser Salonu'nda Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Kentet'ini seslendirdi. 2017 Eylül ayında Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adlı piyano ve orkestra eserini Viyana' Sony Classical ile kaydetti.

BRÜKSEL ROYAL KONSERVATUVARI'NDA EĞİTİM GÖRÜYOR

Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 2010 yılından beri "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında eğitimini sürüden Iraz, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam ettirdi. 2013 yılında çalışmalarına Prof. Ersin Onay'ın sınıfında devam eden Yıldız, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu. 2015-2017 yıllarında eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof. Boyan Vodenitcharov ile günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.