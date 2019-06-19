19.06.2019 14:11
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İrcal'dan Köksal'a veda ziyareti

İrcal

Sivas Cumhuriyet Başsavcı Murat İrcal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'a veda ziyaretinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcı Murat İrcal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'a veda ziyaretinde bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.
Yaklaşık 5 yıldır Sivas'ta Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığını belirten Murat İrcal, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı güzel bir şehirde görev yaptığı için mutlu olduğunu, Sivas'ı ve Sivaslıları unutmayacağını belirtti.
İrcal'ın Eskişehir'e atanması nedeniyle üzüntülü olduklarını aktaran Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, "Başsavcımızı esnaf teşkilatı ve Sivaslılar olarak çok seviyoruz. Başsavcımıza yeni görev yerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sivas, Güncel

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