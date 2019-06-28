IREC Roket Yarışması'nda "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan Samsun Roket Takımı başarılarının sırrını anlattıSAMSUN - Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen IREC Roket Yarışması'nda "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan Samsun Roket Takımı başarılarının sırlarını anlattı.18-22 Haziran tarihleri arasında ABD'de düzenlenen IREC Roket Yarışması'nda En İyi Takım Ruhu ödülünü kazanan Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Samsun Roket Takımı büyük bir başarıya imza attı. Dünya genelinden 12 ülkeden 102 takımın katıldığı yarışmada 3 metre 30 santimetre uzunluğunda, kalkış ağırlığı 38 kilogram olan ve 4 kilogramlık bir yükü 30 bin feete götürme görevi olan roketle 30 bin feet kategorisinden yarışan Samsun Roket Takımı 102 takım içerisinde "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görüldü."TEKNOFEST'teki başarımız bizi cesaretlendirdi"Başarılarının sırrını anlatan Emrehan Müftüoğlu, 2018 TEKNOFEST'te yüksek irtifa roketi yarışmasında Kızılırmak roketiyle ikinci olduklarını ve bunun kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. Bu sayede hedef büyüttüklerini belirten Müftüoğlu, "Türkiye'deki roket yarışmasının dünya genelindeki olan IREC'e katılma kararı aldık. Bu şekilde kendimizi motive ettik. Yarışmaya başvurarak bütün ön aşamayı geçtik. Bütün tasarımlarımızı, analizlerimizi, üretimlerimizi ve testlerimizi gerçekleştirdik. Bizim için çok zorlu bir süreç oldu. Her ne kadar TEKNOFEST'te tecrübeli olsak dahi 30 bin feet kategorisinde daha önce yarışmamıştık. Bu kadar yüksek güçte bir motorla tecrübemiz olmamıştı. Takım olarak çok şeyler öğrendik. Yarışma esnasında çok fazla şey öğrendik. Bize çok şey kattığını düşünüyorum" dedi."Takım olarak hiçbir zaman yılmadık"ABD'ye gittikleri andan itibaren çok fazla zorluklarla karşılaştıklarını kaydeden Müftüoğlu, "Takım olarak hiçbir zaman yılmadan, motivasyonumuzu düşürmeden, 'eyvah şimdi ne yapacağız', 'her şey mahvoldu' gibi karamsarlığa kapılmadan herkes elinden geldiğince sürekli çözüm odaklı düşündü. Karşılaştığımız sorunda aksiyon ürettik. Sorunları direkt pozitif bir şekilde çözmeye çalıştık. Yarışma alanında hakemlerin önünde de birçok zorlukla karşılaştık. Bu zorluklarla takım olarak sürekli çözüm odaklı mücadele ettik. Bizim aldığımız ödülün tanımında, karşılaştığı sorunlarla sürekli pozitif şekilde mücadele eden, hakem ve konuklarla pozitif bir şekilde diyalog kuran, projesini anlatan ve yılmadan azimli bir şekilde yarışma ve proje için mücadele eden takıma verilir şeklindeydi. Bizde gerçekten tam anlamıyla bunu hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Ödülü hak ettik" diye konuştu."Öğrencilerimle gurur duyuyorum"Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Samsun Roket Takımı danışman hocası Melahat Cihan ise ABD'ye hep birlikte gitmek ve orada roketin montajını gerçekleştirmenin kendileri için çok zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye'den çok uzak yerden gelmemiz oradaki bütün katılımcıların ve hakemlerin dikkatini çekti. Bizi özellikle tebrik ettiler. Birçok zorlukla karşılaştık. Çok köklü üniversitelerden yarışmacılar vardı. Onların arasında bir Türk takımı olmaktan çok mutluluk duydum. Öğrencilerimle de gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.Büyük bir başarıya imza atan Samsun Roket Takımı ayrıca Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından iftihar belgesiyle de ödüllendirildi.