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İreç Şehbazi'den 'Mevlana' konferansı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan DAKA İran Masası'nın kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dr. İreç Şehbazi tarafından Van'da 'Mevlana' konulu bir konferans verilecek.

16.10.2019 10:42İreç Şehbazi'den 'Mevlana' konferansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bünyesinde kurulan DAKA İran Masası'nın kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dr. İreç Şehbazi tarafından Van'da 'Mevlana' konulu bir konferans verilecek.

DAKA ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü işbirliğiyle "Mevlana'nın Gözünden Barış ve Hoşgörü" adıyla Dr. İreç Şehbazi tarafından verilecek konferansın devamında ise İranlı sanatçı Saber Suri tarafından bir ud konseri verilecek. 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 14.00'te Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda başlayacak programa herkesin davetli olduğu belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'tan oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren DAKA bünyesinde çalışmalarını yürüten DAKA İran Masası, iki ülkenin özellikle sınır bölgeleri arasında tanışma, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için çalışmalar gerçekleştiriyor ve iki ülkeyi birbirine tanıtıcı yayınlar hazırlıyor. - VAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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