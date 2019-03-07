07 Mart 2019, 18:07
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İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve...

- Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği
İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Programa katılan İrem Başak Bilgin konuşma yaptı. Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA