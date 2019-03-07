İrem Başak Bilgin: "Koruyucu Ailelik İnsan Yeni Kapılar Açan Bir Araç Aslında"

- Külliye'de <a class='keyword' href='/8-mart/' title='8 Mart'>8 Mart</a>'a özel koruyucu aile yemeği</br>İrem Başak Bilgin'in konuşması ANKARA - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın eşi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emine-erdogan/' title='Emine Erdoğan'>Emine Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/8-mart-dunya-kadinlar-gunu/' title='8 Mart Dünya Kadınlar Günü'>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</a> etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskanligi-kulliyesi/' title='Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi</a> Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Programa katılan İrem Başak Bilgin konuşma yaptı.