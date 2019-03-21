İrem'den 90'lar…

Son yıllarda şarkılarıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran İrem Derici, hız kesmeden yeni projelerine devam ediyor.

Kalbimin Tek Sahibine, Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı, Dantel , Aşk Eşittir Biz, Evlenmene Bak, Zorun Ne Sevgilim ve Bazı Aşklar yarım Kalmalı gibi bir çok şarkısıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran yeni nesil Pop Star İrem Dericiprodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras 'ın yaptığı sürpriz bir projeye imza atıyor.

Söylediği aşk şarkılarıyla kendine özel bir kitle yaratan ve rakiplerine fark atan İrem Derici , 90'ların şarkılarından oluşacak yeni cover albümü için şimdiden çok heyecanlı olduğunu söylüyor.İrem Derici, " 6 şarkılık 90'lar cover albümü yapıyorum. Benim 90'larda en sevdiğim şarkılardan oluşan bir albüm olacak. İki slow şarkı, dört tane de hoppa cubba şarkıların olduğu, biraz yırtık aranjmanların olacağı bir albüm olacak. Albüm yapmayacağım diyorum ama kendimi tutamıyorum, bilinçsizce yine albüm yapıyorum" cümleleriyle heyecanını paylaşıyor.

Kaynak: Bültenler