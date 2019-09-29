Haberler » Magazin » Haber

İrem Derici annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı, aralarındaki benzerlik dikkat çekti

Şarkıcı İrem Derici, yıllar önce annesiyle çektirdiği çocukluk fotoğrafını paylaştı. Derici'nin takipçileri fotoğrafı çok beğendi. Fotoğraf için "Annene benziyorsun" yorumları yapıldı.

29.09.2019 23:59

21 yaşındaki dansçısı Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, yeni aşkı komşuda bulmuş, Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina'ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açmıştı.

ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Adı sıkça aşk dedikodularına karışan İrem Derici , bu sefer de Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Derici'nin Mom & Me ( Annem ve Ben) notuyla paylaştığı fotoğraf yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin fotoğrafını gören takipçileri "Annene benziyorsun" yorumları yaptı.

İrem Derici annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı, aralarındaki benzerlik dikkat çekti

İrem Derici, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
23:59 İrem Derici annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı, aralarındaki benzerlik dikkat çekti
15:26 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
13:51 Bu akşam Açıkhava'da
13:38 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
12:21 Hiç bu kadar gülmemiştim
12:06 25 Litre Belgesi Kanal D'de - 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
10:24 Mucize Doktor'un Ali Vefası kan görünce bayıldığını itiraf etti