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İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi

Daha önce bir kere evlilik yapan İrem Derici, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Bakire misin?" ve "Kadınlara ilgi duyuyor musun?" sorularına cevap verdi.

02.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:43

Açık sözlülüğüyle tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Her daim dobra kimliğiyle tanınan Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi.

"BUGÜNE KADAR KADINLARA İLGİ DUYMADIM"

Özel hayatı ve yaşantısı hakkında her türlü konuya açık yüreklilikle cevap veren İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi. Bu konu hakkında gelen "Sanki sizde kızlara ilgi duyuyor algısı var biraz gibi ama" sorusuna da cevap veren Derici, "Ay aman kime ne duyduğum ne fark eder? Küpeştelere ilgi duyuyorum ben. Küpeşteseksüelim. Oldu mu aşkım" tepkisini verdi.

"BAKİRE MİSİN?"

2014 yılında radyocu ve aranjör Rıza Esendemir ile evlenen ve 2 yıl sonra boşanan İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını paylaşarak "Hatta kalın lütfen bağlıyorum" diyerek şaşırttı.

İrem Derici,

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