İrem Derici Bartınlılarla buluştu

BARTIN - Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan İrem Derici Bartınlılara neşe dolu anlar yaşattı. Pop müziği sanatçısı İrem Derici Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen İnkumu Kum Zambağı festivalinde sahne aldı. İnkumu sahiline oluşturulan platformda alana toplanan binlerce kişiye sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Sanatçıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Bartın işi tel kırma şal ve cam altı sanatı ile yapılmış kum zambağı tablosu hediye edildi.

Kaynak: İHA