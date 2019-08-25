Haberler» kultur-sanat» Haber

İrem Derici Bartınlılarla buluştu

İrem Derici Bartınlılarla buluştuBARTIN - Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan İrem Derici Bartınlılara neşe dolu anlar yaşattı.

25.08.2019 02:47
İrem Derici Bartınlılarla buluştu
İrem Derici Bartınlılarla buluştu
BARTIN - Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan İrem Derici Bartınlılara neşe dolu anlar yaşattı.
Pop müziği sanatçısı İrem Derici Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen İnkumu Kum Zambağı festivalinde sahne aldı. İnkumu sahiline oluşturulan platformda alana toplanan binlerce kişiye sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Sanatçıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından Bartın işi tel kırma şal ve cam altı sanatı ile yapılmış kum zambağı tablosu hediye edildi.
İrem Derici Bartınlılarla buluştu

İrem Derici, Bartın, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
04:09   Selda bağcan'dan istanbul'da muhteşem konser
03:02   1. Balık Gölü Festivali
02:47   İrem Derici Bartınlılarla buluştu
01:46   (görüntülü) irem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
23:33   İrem derici bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
23:16   534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri
22:28   Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi