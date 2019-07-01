01.07.2019 16:19
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, podyuma çıkarak mankenlik yaptı

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen defilede, ünlü pop şarkıcısı İrem Derici de podyuma çıktı. Şarkıcının giydiği cesur kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı.

Modacı Cihan Nacar'ın yeni kreasyonlarının tanıtıldığı defilede ünlü şarkıcı İrem Derici de podyuma çıktı. İrem Derici, siyah ve beyaz olmak üzere iki kıyafet taşıdı. Siyah kıyafeti transparan modeliyle, beyaz kıyafeti ise derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDE KATILDI

Alaçatı'daki bir eğlence mekanında düzenlenen defileyi, İzmir ile İstanbul iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı sıra ünlü oyuncu Gonca Vuslateri , pop şarkıcısı Nilüfer Yumlu ve kızı Ayşe Naz Yumlu da izledi. Oldukça heyecanlı görünen İrem Derici, defile sonrasında modacı Cihan Nacar'la podyuma çıkarak izleyenleri selamladı.

BAVULUNU UNUTUNCA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Defile sonrası İstanbul'a dönmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı 'na giden İrem Derici'nin bavulunun yanında olmadığı ortaya çıktı. Bavulunun otelde unutulduğu düşünülen Derici'nin bu duruma öfkelendiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, podyuma çıkarak mankenlik yaptı
Kaynak: DHA
irem derici , istanbul , izmir , çeşme , Magazin

YORUMLAR(5)
DAHA NELER:1. 67 boyla ve bu proporsiyonla da manken olunuyorsa gerçekten olmaz olmaz demeyin.
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BOYACI:ALLAH AŞKINA NEREYİ HOPLATACAK BU ANAM BACIM DÜNYA AHRET KARDEŞİM OLSUN
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VATAN SEVDALISI:İlk Görsele Çok Güldüm :D
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ÇİFTETELLİ:dericilik 1200 lü yıllara kadar dayanır. günümüzde ise tabak üretimi neyazık ki eskisi kadar başarılı değildir. kesilen hayvanın derisi güneşte 1 ay bekler işlenir ve ayakkabı olur. ülkemiz deri ihracatında çok başarılıdır.
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  • METİN :Aynen derinin sebil olduğu ülkede deri ceket fiyatları öyropadan pahalı hem çok başarılıyız hem de çok şark kurnazıyız
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