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İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftasSevgilisiyle özel pozları ifşa olan oyuncu Aslı Bekiroğlu'na destek verdi.

11.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:41İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek

Sevgilisiyle özel pozları ifşa olan oyuncu Aslı Bekiroğlu, günler sonra ilk kez Simple adlı yüz bakım markasının tanıtım toplantısında basın mensuplarının karşısına geçti. Aslı Bekiroğlu, kendisine destek veren gazetecilere teşekkür etti. Öte yandan toplantıya katılan şarkıcı İrem Derici, Aslı Bekiroğlu'na moral verdi. Lansmanda Aslı Bekiroğlu'nu yalnız bırakmayan Derici, "Siber zorbalıkla mücadele ederken bende ölümden döndüm. Bundan sonra herhangi biri siber zorbalığa uğradığında beni de bir savaşçı olarak yanında görecektir" dedi..& ;




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Kaynak: Snob Magazin

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