05.07.2019 15:06
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İrem Derici'den "Burnun estetik mi" sorusuna küfürlü cevap!

Çıkışlarıyla son dönemin çok konuşulan ismi İrem Derici, bir takipçisinin "Burnunuz estetik mi" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasından açık sözlülüğü ve esprili paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını.

ESTETİK Mİ SORUSUNA KÜFÜRLÜ CEVAP

Geçtiğimiz günlerde bir videoya yaptığı "Tezeğini yiyeyim" yorumuyla tepki çekmişti. İrem Derici, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına 3kes bıçak altına yattığı burnu için bir yorum geldi. Bir takipçisinin "Abla burnun estetik mi" sorusunu gören Derici, "Sentetik ..." cevabını verdi.

'AĞZINI DİKTİR ÇOK BÜYÜK' DİYORLAR"

Güzellik konusunda takıntılı olduğunu dile getiren Derici, geçirdiği operasyonlarla ilgili "Bu hızla Ajda Pekkan'ı geçeceğim. 3 burun, bir göğüs, sayısız botoks, diş… Ne yaptırayım başka? 'Ağzını diktir çok büyük' diyorlar" paylaşımını yapmıştı.

İrem Derici'den Burnun estetik mi sorusuna küfürlü cevap!

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İrem Derici, Magazin

YORUMLAR (7)
DOĞRUCU DAVUT: o kadar operasyonA rağmen kurtulamamışsın. boşuna uğraşma bence daha
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BİZIMLE DİĞILSIN: MAKYAJLI ŞAHANE GÜZEL. . . AMA MAKYAJSIZ HALİ BERBAT. . .
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BİZİMLE.: her zaman makyajlı kullanacak halin yok ya. makyajsız nasıl katlanacan.
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EXC: Bu zmana kadar sanatçı diye kimleri yutturmaya çalışmadılar ki bu da onlardan biri işte. . . Bu yozlaşmış karakterleri bizim gençlerimize güya örnek olarak gösteriyorlar. İçlerinden safiyane inanda azımsanmayacak kadar değil.
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YAŞASİN TÜRKİYE: çok itici biri
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OBJEKTİF: MAHALLE KEVAŞELERİ GİBİ KADIN PİS AĞIZLI SANATCI DEDIGIN BOYLEMI OLUR YA NE TERBİYESİZ İNSANLAR ŞÖYLE AHLAKSIZLARA PRİM VERMEYİ BIRAKIN ARTIK
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VATANDAŞ: ayaklarını estetik yaptırsa iyi olacak çok itici yahu
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