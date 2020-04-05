Virüs için tarih veren profesöre ’Aşkım’ diye hitap eden İrem’den ilginç tepki

Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybettiği salgından dolayı herkes evine kapandı. Kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlü isimler ise sosyal medya hesaplarından ruh hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Şarkıcı İrem Derici de ev karantinası günlerinde yaptığı ilginç paylaşımlarla hem gülümsetiyor hem de karantinanın psikolojik boyutunu gözler önüne seriyor.

PROFESÖRÜN SÖZLERİNE SİNİRLENDİ

Gündemden haberdar olmak için haberleri izleyen İrem Derici, bir profesörün "En az 3-5 ay daha evdeyiz" diyen profesörün sözleri üzerine canı sıkıldı. Ünlü şarkıcı, bundan sonra haber izlemeyi bırakacağını söyleyerek şunları yazdı: "En az 3-5 ay daha evdeyiz diyen profesör, sağol aşkım! Bütün pozitifliğimin enerjimin içine ettin. Ben haber izlemeyi bırakıyorum, bitince haber verirsiniz"

Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi bulunan Derici, karantina günlerini favori müzik ve filmlerini paylaşarak sevenlerine tavsiyede bulunuyor.