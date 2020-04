Mehmet Öz’ün ’Karantinada ilişkiye girin’ önerisi İrem Derici’ye soruldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Pop Bizde Youtube kanalında "Sansürsüz" programına konuk oldu. Derici, Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" çıkışını yorumladı. Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı?" sorusuna da çok konuşulacak bir cevap verdi.

"KİMSENİN AKLINA CİNSEL İLİŞKİ GELMİYORDUR"

Derici, "Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol cinsel ilişkiye girin şeklinde tavsiyede bulundu. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."

İşte Derici'nin kendisine yöneltilen diğer sorulara verdiği yanıtlar;

Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsun?

Türkiye'de çıkıp da oram buram yapma deyip dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum.

"AŞIK OLMAYI ÖZLEDİM"

İrem Derici'nin aşkta filtresi var mı, nasıl erkeklerden hoşlanıyor?

Aşık olduğum erkeklerin ortak özelliği zeki olmalarıdır. Benim için ne iş yaptığı önemli değil; her ne iş yapıyorsa yapsın başarılı olsun. Limon satsın ama her günün en çok limon satanı olsun. Ben aşık olmayı seviyorum ya! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an.

