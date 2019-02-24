İrem Derici'den Şaşırtan İtiraf: Kanguru Eti Yedim

İki yıl evli kalıp 2016'da boşandığı radyocu Rıza Esendemir'le barıştığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, gazetecilere verdiği cevapla şaşırttı. Derici, " Avustralya'da kanguru eti yedim" dedi.

MUHABİRLERE AYAK ÜSTÜ TAKILDI

Sabah erken saatlerde yürüyüş yapan İrem Derici, yürüyüş sonrasi Bebek'te bulunan bir mekanda dinlendi. Çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere poz veren Derici, "8 kilo aldım. Avustralya'da kanguru yedim" diyerek muhabirlere takıldı. Derici, ayak üstü sohbetin ardından yürüyüş yapmaya devam etti.