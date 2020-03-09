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İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

İrem Derici'nin Sosyal medyadaki paylaşımına, bir takipçisi tarafından "Estetiği abarttın" yorumu geldi. Bu yoruma sinirlenen Derici'nin tepkisi de hayli sert oldu.

09.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:50
İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Yaptığı açıklamalarla ve takipçilerine verdiği sert cevaplarla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, dün Instagram hesabından Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

DERİCİ'DEN 8 MART PAYLAŞIMI

Derici, paylaştığı bir fotoğrafına "Güçlü kadın olmayı ben seçmedim ki... Sürekli güçlü olmak zorunda bırakıldım. İşte bu yüzden şimdiki eyvallahsız tavrım kimseyi gücendirmesin! '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun!" notunu düştü.

"SONRA KÜFRETTİ OLUYOR"

Şarkıcının bu fotoğrafının altına bir takipçisi "Fazla estetikten başka bir ünlüye benzemişsin he. Abarttın estetiği. Hani kendinle barışık, güçlü kadın imajı? Yerle yeksan..." diye yazınca ortalık karıştı. Derici, takipçisine "Küfretti oluyor sonra... 20 kilo aldım... Ondan değişti yüzüm" yanıtını verdi. Daha sonra İrem Derici'nin paylaşımını yorumlara kapattığı görüldü.

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İrem Derici, Magazin
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