16.06.2019 08:54
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İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor

Yeni albümüyle müzik dünyasında yine adından söz ettiren İrem Derici, meslektaşı Murat Boz'un vale görevlisine 200 TL vererek para üstünü istemesine sitem etti.

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde bir mekandan alelacele çıkarken aracını getiren valeye 200 TL vererek para üstünü almayan olay yerinden uzaklaştı. Ancak Murat Boz, vale çalışanının bağlı olduğu şirketi arayarak verdiği paranın üzerini istedi. Boz'un kısa sürede olay olan bu durumuna bir yorumda İrem Derici'den geldi.

"BENİ POLEMİĞE SOKMAYIN"

Önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülenen İrem Derici, Murat Boz'un yaşadığı vale ücreti hakkında ilk kez konuştu. Derici meslektaşı hakkında, "Allah biliyor ne kadar kazandığımızı. 100, 200 TL'nin hesabı yapılmaz. O adamlar da sabahtan akşama kadar çalışıyor. Beni polemiğe sokmayın" dedi.

KENDİSİNİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan konu hakkında açıklama yapan Boz ise kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Şaşırttığımız adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var."

İrem Derici'den valeye verdiği bahşişin para üstünü isteyen Murat Boz'a gönderme: Allah biliyor
İrem Derici, Murat Boz, Magazin

YORUMLAR (6)
MIRMIR:Murat gel ben sana 100 tl vereyim pislik
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SARI SALTUK:sanane Murat Boz dan verdiği vereceği bahşişden ? sen Murat bozun cebinin parasının avukatımısın ? mecburmu valelere para vermeye hemde 200 lira ? 200 lraya insanlar 3 gün sabahtan akşama kadar çalışıyorlar çok bilmiş bayan ayrıca valeler maaşlı elemanlar maaşları var zaten kimse onlara bahşiş vermek zorunda değil
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GAZİANTEP27:BÖYLE MİLLETİMİZİ BÖYLELERİ SÖMÜRGE ALTINA ALIP TA ZENGİN OLUP GİDİYORLAR YA COK KOYUYOR BE USTA
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MİSAFİR:iyi yapmis, niye istemesinki, aslinda zorla bahsis alinmaz veya istenmez, vale dedikleri herifler para üstünü istemeden vermeleri gerekir, bu durum taksilerdede var, para üzeri vermemek icin bin bir polim ceviriyorlar.
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Bİ ARKADAŞ:Murat boz haklı para onun parası kimse karışamaz. ben de eğlence sektöründe çalışıyorum sanatçı milleti 200 liraları dolarları havada uçuşturdukça normal insanlar verdikleri normal bahşişlerden dolayı ezik duruma düşüyor. Çekine çekine veriyorlar.
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