İrem Derici'den yapımcıya gönderme!

İrem Derici, TRT1 ekranlarında 3. Sezonuna iddialı devam eden, ailece seyredilebilecek neşeli ve iyilik dolu dizilerinden biri olan Kalk Gidelim'in setinde 2 gün geçirdi. 2 gün boyunca hem gündüz hem gece sahneleri olan İrem Derici, gündüz çekimleri Akyaka'daydı. Gece sahnelerinde soğuk havaya rağmen yüksek enerjisiyle ve şarkılarıyla tüm ekibin ve Yeşilyurt sakinlerinin içini ısıttı.Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofreni oynamak istediğini söyleyerek Staff Film yapımcısı Eyüp Üstün'e gönderme yaptı.

Ayrıca "Eskiden ünlüleri site reklamında oynatıp hem para verirler üstüne de ev verirlerdi. Burada öyle bir teklifte bulundular mı? Hayır. Yol paramı verdiler geldim. İnsan bir ev alır bana buradan." dedi. Yapımcıyla görüşmeleri devam ediyor.