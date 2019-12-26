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İrem Derici'den yapımcıya gönderme!

Kalk Gidelim dizisinin yılbaşı özel bölümünde konuk sanatçı olarak yer alan İrem Derici'den oyunculuk sinyali geldi

26.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:41 İrem Derici'den yapımcıya gönderme!

"ŞİZOFRENİ OYNAMAK İSTİYORUM"

İrem Derici, Kalk Gidelim dizisinin setinde 2 gün geçirdi. 2 gün boyunca hem gündüz hem gece sahneleri olan İrem Derici, gündüz çekimleri için Akyaka'daydı.


Derici, gece sahnelerinde soğuk havaya rağmen yüksek enerjisi ve şarkılarıyla tüm ekibin içini ısıttı. Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofreni oynamak istediğini söyleyerek Staff Film yapımcısı Eyüp Üstün'e gönderme yaptı.



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Kalk Gidelim Dizisi, İrem Derici, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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