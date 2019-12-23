İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim

13 Eylül 2014'te evlendiği Rıza Esendemir'den 2016 yılında boşanan şarkıcı İrem Derici'den dikkat çeken evlilik çıkışı geldi. Arkadaşının gelinlik provasına katılan Derici, evlilik defterini kapattığını ima eden bir açıklama yaptı.

EN ÖZEL TEMENNİYE ŞAŞIRTAN KARŞILIK

Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Amerika'da yaşayan yakın bir arkadaşının Türkiye'ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden başarılı şarkıcı, özel hayatıyla ilgili en özel temenniye verdiği karşılıkla şaşırttı.

"BEN O KADAR BEYAZ ANCAK KEFEN GİYERİM"

Derici, "Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasında, illa sen de gel deyince onu kıramadım." dedi. Muhabirler "Darısı başınıza inşallah İrem Hanım" diye seslenince Derici, "Aman, yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."

2014'TE EVLENİP 2016'DA BOŞANMIŞLARDI

Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi İrem Derici, radyo programcısı Rıza Esendemir ile 13 Eylül 2014'te sanat ve müzik dünyasından bir çok ünlü ismin katıldığı törenle hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2016'da evliliklerini noktaladı.