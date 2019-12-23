Haberler » Magazin » İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim - Magazin

İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim

Şarkıcı İrem Derici yaptığı evlilik çıkışıyla şaşırttı. Derici "Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim" dedi.

23.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:03

13 Eylül 2014'te evlendiği Rıza Esendemir'den 2016 yılında boşanan şarkıcı İrem Derici'den dikkat çeken evlilik çıkışı geldi. Arkadaşının gelinlik provasına katılan Derici, evlilik defterini kapattığını ima eden bir açıklama yaptı.

EN ÖZEL TEMENNİYE ŞAŞIRTAN KARŞILIK

Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Amerika'da yaşayan yakın bir arkadaşının Türkiye'ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden başarılı şarkıcı, özel hayatıyla ilgili en özel temenniye verdiği karşılıkla şaşırttı.

"BEN O KADAR BEYAZ ANCAK KEFEN GİYERİM"

Derici, "Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasında, illa sen de gel deyince onu kıramadım." dedi. Muhabirler "Darısı başınıza inşallah İrem Hanım" diye seslenince Derici, "Aman, yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim."

2014'TE EVLENİP 2016'DA BOŞANMIŞLARDI

Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi İrem Derici, radyo programcısı Rıza Esendemir ile 13 Eylül 2014'te sanat ve müzik dünyasından bir çok ünlü ismin katıldığı törenle hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2016'da evliliklerini noktaladı.

İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim

İrem Derici, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:50   "Gözüm, Gönlüm, Ruhum ve Renklerin Dansı" sergisi açıldı - Magazin
13:50   Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları - Magazin
13:41   Onur Tuna: Dizi gayet güzel gidiyor - Magazin
13:40   Taksim Meydanı'nda Ara Güler sergisi - Magazin
13:40   Can Gürzap: "Biz yaptığımız işe hep aşkla sarıldık" - Magazin
13:30   İrem Derici evlilik defterini kapattı: Bu saatten sonra ancak kefen giyerim - Magazin
12:41   Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu - Magazin
12:06   Babasından şikayetçi olan Avatar Atakan: Affetmem mümkün değil - Magazin
11:11   Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti - Magazin
10:32   Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareket dikkat çekti - Magazin
23.12.2019 14:06:22