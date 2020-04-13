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İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı İrem Derici, yeni fotoğraflarını "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notuyla takipçileriyle paylaştı. İrem Derici'nin söz konusu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

13.04.2020 23:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:11

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de şu ana kadar bin 296 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 61 bin 49'a yükseldi. Salgın nedeniyle herkes evine kapanırken, kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlü isimlerde ruh hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu isimlerden biri de İrem Derici. Yaklaşık bir aydır karantina sürecini evde tek başına geçiren İrem Derici, Instagram hesabından karantinada çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"BU KADAR GÜZELLEŞECEĞİMİ BİLSEYDİM ÇOKTAN TIKARDIM KENDİMİ EVE"

Derici, ilk paylaştığı fotoğrafa "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notunu düşen Derici, ikinci fotoğrafına ise "Belli etmeden sev beni" diye yazdı.

PROFESÖRÜN SÖZLERİNE SİNİRLENMİŞTİ

Şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde bir profesörün "En az 3-5 ay daha evdeyiz" sözlerine ilginç paylaşımla tepki göstermişti. Derici profesörün bu sözleri üzerine "En az 3-5 ay daha evdeyiz diyen profesör, sağol aşkım! Bütün pozitifliğimin enerjimin içine ettin" paylaşımında bulunmuştu.

İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İrem Derici, Wuhan, Hubei, Magazin

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