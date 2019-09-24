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İrem Derici, köpükler içinde verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından paylaştığı küvet pozuyla sosyal medyaya kısa sürede damga vurdu.

24.09.2019 16:33

Son dönemde popüler olan küvet pozu akımına şarkıcı İrem Derici de dahil oldu. Derici, küvetin içinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

KÖPÜKLER İÇİNDE KÜVET POZU

Yaptığı her hareketi ses getiren başarılı şarkıcının köpükler içinde paylaştığı küvet pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"KESE ŞOV"

Derici, binlerce beğeni alan küvet pozunu "Razıyım ömür boyu yalnızlığa" notuyla paylaştı. Fotoğrafına duygusal not düşen Derici'nin ünlü arkadaşlarından "Kese şov" gibi esprili yorumlar geldi.

İrem Derici, köpükler içinde verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

İrem Derici, Magazin

YORUMLAR(16)
.......:Sapıgi varmış. Banyoda cam var ve perde merde yok. Bu resmi de paylasmis bir de .
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BİRİ:Bir insanda utanma namus gibi şeylerin bulunması çok önemli. Ama İrem Derici insanlarda gibi utanma ne gezer
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TRAKYALI EROL:ossurarak köpürtmüştür
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6.FİLO:İrem olursun inşallah verem
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D.PAŞALI:Daha geçen gün peşimde sapık var evime kadar geliyor can güvenliğim yok diye ağlıyordun, hangi ara toparlandın bu pozu vermek aklına geldi, dikkat et senin ki banyodayken gelmesin.
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ADINIZI YAZIN:ÇOK SÜRMEZ UZUUN UZUN YANACAKSINIZ !
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ALİ:Millet yatak odasını atıyor, küvette banyo yaparkenki halini 5milyon kişiye atıyor hala diyorlarki sanane. Ulan o zaman neden paylaşıyor? demekki bi gösterme ve tepki beklentisi var. Napalım madalya mı takalım?
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ADINIZI YAZIN:SANA NE BE BAK İŞİNE KİMİN NE YAPTIĞI İLE İLGİLENME
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VATANDAŞ:Bende leğende yıkanıyorum.
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ADINIZI YAZIN:bir kadın neden küvetteki resmini paylaşır ki. . .
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