İrem Derici, köpükler içinde verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Son dönemde popüler olan küvet pozu akımına şarkıcı İrem Derici de dahil oldu. Derici, küvetin içinde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

KÖPÜKLER İÇİNDE KÜVET POZU

Yaptığı her hareketi ses getiren başarılı şarkıcının köpükler içinde paylaştığı küvet pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"KESE ŞOV"

Derici, binlerce beğeni alan küvet pozunu "Razıyım ömür boyu yalnızlığa" notuyla paylaştı. Fotoğrafına duygusal not düşen Derici'nin ünlü arkadaşlarından "Kese şov" gibi esprili yorumlar geldi.