İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!

Sosyal medya hesabından birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye aldığı içerikler paylaşmaktan da geri durmuyor.

"27 LİTRE TERLEDİM"

Geride bıraktığımız akşam Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Sibel Can'ı izlemeye giden Derici, gecenin ilerleyen saatlerinde eve dönmek için taksi çevirmek istedi. Bu talebini ilginç hareketler yaparak gösteren İrem Derici, belki de bu yüzden hiçbir taksiyi durdurmayı başaramadı. Şarkıcı o anların videosunu, "Sus ya! Kimse durmadı, eve yürüdüm. 27 litre terledim. Teşekkürler." notuyla paylaştı.