İrem Derici: Telefonumdaki fotoğraflar ortaya çıksaydı...

Bekiroğlu'nun iki hafta önce telefonundaki özel fotoğraflarının ifşa olmasıyla yapılamayan etkinlik bir hafta gecikmeli olarak gerçekleşti. 'İyi Kalpli Ol' sloganıyla çıkış yapan marka, bir hafta önce siber zorbalığa maruz kalan oyuncuya destek olurken, sürpriz çıkışı ise İrem Derici'den geldi. Tanışmadıkları halde Bekiroğlu'na destek olmak için tanıtıma geldiğini söyleyen İrem Derici, sosyal medyada en çok linçe uğrayan kişinin kendisini olduğunu fiziksel görüntüsü nedeniyle çok dalga geçildiği için üç kez burun ameliyatı olduğunu söyledi.

'Zorbalığa maruz kalan herkesin yanındayım'

Böyle zamanlarda birlik beraberlik içinde birbirimize destek olmak zorundayız' diyen Derici şöyle konuştu: "Aslı çağırdı diye geldim. İyi Kalpli Ol sloganı var. İyi kalpli olmak çok zor hakikaten.& ; Yıllar geçtikse pislik içinde boğuluyoruz, iblislerin arasında yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta siber zorbalığa maruz kaldı Aslı. Her gün benzeri zorbalıkları yaşıyoruz. Gerçekten yeter, böyle pislikler yaptığınızda size para ödülü mü veriyorlar. Lanet olsun. Aklım almıyor benim. Etliye sütlüye karışmam normalde ama bu tür davalarda en önde beni göreceksiniz. Böyle dönemlerde birlik olmak çok önemli, siber zorbalığa maruz kalan herkesin yanındayım arkasındayım"







3 burun ameliyatı olup ağzımı diktirmek istedim

'Siz bu tür bir zorbalığa maruz kaldınız mı?' sorusuna Derici şöyle yanıt verdi: "Ben siber zorbalığın alasını yaşadım. Türkiye'de en çok linç yiyen en çok dalga geçilen kadınlardan biriyim herhalde, 8 yıldır bu piyasadayım siber zorbalığın en dibini gördüm. 3 yıl önce 40 kiloya kadar düşüp 30 gün yoğun bakımda kalıp gerçekten ölümden dönmeme neden olan bir durumdu. Üç burun ameliyatı oldum, sırf bu siber zorbalıklardan, bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem ölümden döndükten sonra bir süre çok ağır psikolojik tedaviler gördüm, pskiyatrist ve terapilerden çıkamadım son bir yıldır çok iyiyim. Düşmez kalkmaz bir Allah insan her şeyi yaşayabilir. Yemin ederim kafasında kıracağım herkesin telefonu" diye cevap verdi.











'O dönem fotoğraflarım çıksa ortalık yıkılırdı'

Derici, sosyal medyayı kullanırken korkup korkmadığı sorusu üzerine ise "Mesajlaşmalarımı Whats App'ı bile silip silip tekrar yüklüyorum. Bu duruma getirdiler insanı. Hollywood'ta da herkesin başına geliyor. Benim hiç umrumda değil. Herhangi bir şey olsun dimdik ayakta dururum. Herkes aynı hayatı yaşıyor baktığında, ben anoreksiya olduğum dönemde telefonumdaki fotoğraflar çıksaydı ortaya var ya yıkılırdı ortalık. Her gün ayna karşısına geçip ne kadar kilo almışım diye fotoğraf çekiyordum" ifadesini kullandı.



