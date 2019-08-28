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İrem Derici'yi rahatsız eden hayranı hakkında 3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Şarkıcı İrem Derici'ye mesaj göndererek ve evine giderek rahatsız ettiği iddia edilen hayranı hakkında "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

28.08.2019 15:52 İrem Derici'yi rahatsız eden hayranı hakkında 3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine önce mesaj göndererek rahatsız eden sonra da geçtiğimiz akşam Harbiye'deki evine kadar gelen kişiden şikayetçi oldu. Olay yerinde gözaltına alınan ve cinsel taciz suçundan adliyeye gönderilen hayran, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saplantılı hayran için "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"SEVİYORUM SENİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol Koçulu'nun(33) ise müştekinin hayranı olduğu belirtildi.Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müştekiye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde mesajlar göndererek tacizde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtildi.

İrem Derici

3 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Derici'nin şüpheliden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise eylemini ikrar ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ses sanatçısı olan müştekiye yönelik aynı suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda mesaj attığı, evine gitmek suretiyle müştekiye aşık olduğunu ve müştekiyi sevdiğini belirterek müteselsilen cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır." denildi. İddianamede, şüpheli Erol Koçulu'nun "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İrem Derici'nin Pazartesi günü akşam 22.00 sularında Harbiye'de oturduğu evinin kapısına gelerek kendisini ikinci kez rahatsız eden saplantılı hayranından şikayetçi oldu. Gece gözyaşları içinde ifade veren Derici'nin hayranı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi.

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İrem Derici, Magazin, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
SPECIALIST: Önce bir göz muayenesinden geçirin. Gözleri sağlamsa idam edin.
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