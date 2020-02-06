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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Formsante dergisine konuşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, formda görüntüsünü sadece deniz ürünlerinin tüketildiği "pesketaryen" diyetine borçlu olduğunu söyledi.

06.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:05

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı.

SADECE DENİZ ÜRÜNLERİ YİYOR

Sadece deniz ürünleri tüketen 30 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu "pesketaryen" diyetiyle verdi.

Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" ifadelerini kullandı.

PESKETARYEN BESLENME NEDİR?

Deniz mahsülleri tüketen ama başka et ürünü yemeyen insanlara 'pesketaryen' denir. Pesketaryen diyet kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu

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