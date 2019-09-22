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İrem Karamete Bükreş'te bronz madalya kazandı

Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda (Memorial Tudor Petruş) flöre branşında mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, bronz madalya kazandı.

22.09.2019 20:41İrem Karamete Bükreş'te bronz madalya kazandı
Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda ( Memorial Tudor Petruş) flöre branşında mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün başlayan ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'na kota puanı veren Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda (Memorial Tudor Petruş) flöre branşında mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, Amsterdam'ın ardından bu kez de Bükreş'te bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada pul müsabakalarını 6'da 5 galibiyetle tamamlayan Karamete, tablo-64'ü maç yapmadan geçti. T-32'de Macar rakibi Viktoria Mesteri'yi 15-9, t-16'da ise yine Macar sporcu Dora Lupkovics'i 15-4'lük skorla yenen milli sporcu çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Alexandra Senyuta'yı 15-9 yenen İrem Karamete yarı finalde rakibi Macar Fanny Kreiss'e 15-12 mağlup olarak turnuvayı 3'ncü sırada tamamladı.

Aynı turnuvada piste çıkan Alisa İsbir 16 ve Firuze Ayşen Güneş 47'nci sıranın sahibi oldu.

Aynı organizasyon kapsamında Bükreş'te dün piste çıkan milli flöreci Martino Minuto da altın madalya elde etmişti. - İSTANBUL

Amsterdam, Memorial, Bükreş, Spor

Kaynak: İHA

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