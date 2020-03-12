Menü
Haberler ›› Magazin ››İrem Kutluay korkuttu! - Magazin

İrem Kutluay korkuttu!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

12.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:00
İrem Kutluay korkuttu!

Kızı İrem'in tenis oynadığı için bacağında oluşan ağrıları için doktora geldiklerini söyleyen Kutluay, "İrem tenis oynarken bacağında oluşan ağırı nedeniyle doktora geldik. Çok şükür önemli bir durum yok. Şimdi evimize gidiyoruz." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Tenis, Magazin

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Magazin
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Magazin
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Magazin
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Magazin
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Magazin
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Magazin
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Magazin
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Magazin
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı