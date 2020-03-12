İrem Kutluay korkuttu!
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
12.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:00
Kızı İrem'in tenis oynadığı için bacağında oluşan ağrıları için doktora geldiklerini söyleyen Kutluay, "İrem tenis oynarken bacağında oluşan ağırı nedeniyle doktora geldik. Çok şükür önemli bir durum yok. Şimdi evimize gidiyoruz." dedi.
Kaynak: Snob Magazin
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