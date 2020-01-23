Haberler » Magazin » İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter - Magazin

İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu İrem Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı. Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.

23.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:27

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Oyuncu İrem Sak, hayalindeki erkeğin özelliklerini sıralarken sözleriyle herkesi şaşırttı. Birlikte olmak istediği insan profilini anlatan Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.

"MAKYAJ YAPMADAN ÇIKMAK BENİM SUÇUM"

Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlar ile takipçilerini güldürüyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği bir alışveriş merkezinde makyajsız hali ile dikkat çekti. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden İrem Sak, " yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.

"NEFES ALSIN YETER"

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, İrem Sak bu açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "İrem Sak" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter

İrem Sak, Makyaj, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
NASIL:sivastan guzel olmaz
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Makyajsız hali, benim makyajlı halimden güzel. :(((
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
RAMAÇENKOO:Olsun be bacım her kel bakkalın bir kör alıcısı bulunur elbet Sıkma canını
Yayından Kaldır
4 0
EYLÜL:Bazen bir yerlerini açarak gündem oluyorlar bazende böyle laflar ederek . . . . . . . . . . SAÇMALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
EYLÜL:Merhaba Avni Abi......
Yayından Kaldır
0 0
AVNİ:mrb eylül
Yayından Kaldır
7 0
SMZ:NASIL BİR YOKLUKSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GÜNDEMDE KALMAK İÇİN NE DİYECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR. . . . . . . . . ARTIK NORMAL KARŞILIYORUM.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
AK:Yas farkimiz fazla, olmasaydi irem hanimda sansimi israrla denerdim. Sivasli, yurt disi
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MADAM:bu kadın mükemmel ötesi bir kişiliğe sahip inşallah rabbim gerçekten mutlu olabileceği bir insanı karşısına çıkarır
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
OHA:Mukemelmi ne yaptin sen
Yayından Kaldır
0 1
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:25  Miray Daner, sessizliğini bozdu: Kubilay ile barışmamız söz konusu değil
19:27  Şeyma Subaşı, Bebek'teki kafesinin kepenklerini indirdi
18:17  İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter
17:33  Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti! Tuba Büyüksün'ün korku dolu anları
16:43  Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"
23.01.2020 20:44:29