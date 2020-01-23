İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı: Nefes alsın yeter

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Oyuncu İrem Sak, hayalindeki erkeğin özelliklerini sıralarken sözleriyle herkesi şaşırttı. Birlikte olmak istediği insan profilini anlatan Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.

"MAKYAJ YAPMADAN ÇIKMAK BENİM SUÇUM"

Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlar ile takipçilerini güldürüyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği bir alışveriş merkezinde makyajsız hali ile dikkat çekti. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden İrem Sak, "Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.

"NEFES ALSIN YETER"

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, İrem Sak bu açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "İrem Sak" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: