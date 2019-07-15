15.07.2019 09:18
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Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Güzel oyuncu İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği iç çamaşırsız fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Sak'ın paylaşımına ünlü isimlerde yorumsuz kalamadı.

Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü oyuncu, Bodrum'un ardından Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan İrem Sak'ın son paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

YORUM YAĞDIRDILAR

Güzel oyuncu ayna karşısında çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sak'ın paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Danla Biliç, "Bende neden böyle durmamıştı acaba..." yorumu yaparken, Simge Sağın da övgüler dizerek, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" dedi.

"FOTOĞRAF ÇOK DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel ise fotoğrafa "İrem hanım kalıcı oje mi normal mi, ve normal ojeyse lütfen marka, numara öğrenebilir miyim? Fotoda çok dikkatimi çekti. Tşk." yorumunda bulundu.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

Sak'ın instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatta bir ara bu kare Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi ve Trend Topic oldu.

Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
İrem Sak, Alaçatı, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (44)
GÜL: fıstık
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YARIMCALI: kızımm iç çamısır alıcak paran yoksaa para toplayaylım akiss hayvan gbi davranmaa hayvanların herseyii ortadaa
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MERVEE YÜKSEKTEPE: Tüm meziyetleri bundan ibaret, nasıl adından bahsettirecek böyle böyle işte
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MİSAFİR: ünlü demek, çıplaklık demek, ahlaksızlık demek, boynuz demek, israf demek. . . güzel işiyle anılan bir avuç ünlü yok ülkemizde maalesef.
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HAYDEE: şakamısınız yaaa Allah sizi bilgiği gibi yapsın utanmaazlarrr
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FARKA BAK: Elin yabancısı başarıları ile gündeme gelmeye çalışırken bizimkiler soyunarak gündeme gelmeye çalışıyorlar yazık...
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CEM: Yok onlarda soyunuyor
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ŞŞŞŞ: İYİ SOYUNMAYA BAŞLADI. . . . BİRAZ DAHA SOYUNMAN LAZIM BU ŞEKİLDE GÜNDEMDE KALAMAZSIN
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CAN: Başarılı Bi oyuncu ama bu şekilde gündeme gelmesi olmamış
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ASLI: BU YAZ SICAĞIMDA FAZLA ELBİSE İYİCE BUNALTIYOR İNSANI. NE KADAR AZ KUMAŞ O KADAR ÇOK RAHATLIK.
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