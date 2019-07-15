Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü oyuncu, Bodrum'un ardından Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan İrem Sak'ın son paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

YORUM YAĞDIRDILAR

Güzel oyuncu ayna karşısında çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sak'ın paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Danla Biliç, "Bende neden böyle durmamıştı acaba..." yorumu yaparken, Simge Sağın da övgüler dizerek, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmuş kırmızılar üstünde" dedi.

"FOTOĞRAF ÇOK DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel ise fotoğrafa "İrem hanım kalıcı oje mi normal mi, ve normal ojeyse lütfen marka, numara öğrenebilir miyim? Fotoda çok dikkatimi çekti. Tşk." yorumunda bulundu.

TREND LİSTESİNE GİRDİ

Sak'ın instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatta bir ara bu kare Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi ve Trend Topic oldu.