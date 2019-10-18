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İrem Sak, "Saçmalamayın" diyerek takipçileri için dans etti

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu İrem Sak, tatil için gittiği Londra'dan takipçilerine dans şovu yaptı. Sak videoya, "Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." notunu ekledi.

18.10.2019 23:21

Güldür güldür komedi programındaki performansı ve güzelliğiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu İrem Sak, dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"SAÇMALAMAYIN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan İrem Sak, videoya, " Londra'ya gidip şu şarkıyla dans etmeden döndüğümü sananlar olmuş. Saç-ma-la-ma-yın." ifadelerini kullandın.

MAYOLU FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Sak, havuzda çekilen bir pozunu "Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

İrem Sak,

İrem Sak, Londra, Magazin

YORUMLAR (4)
KAMYONCU OSMAN:rezilik diz boyu
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CAYKEYFİ:sen bayagi samalamissin
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FERHAT:Fiziği çok çok hoş ama . . . . O kadar çok aması var ki. .
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ADINIZI YAZIN:edep yahu !
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