19 Kasım 2018, 22:27
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İrem Sak, Takipçisinin Eleştirisine Cevap Verdi: Takipten Çık!

Oyunculuğuyla yüz binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen İrem Sak, takipçisi tarafından kendisine yöneltilen "Doğal ol" eleştirisine, "Doğal olamam her tarafım estetik. Sen şey yap. Takipten çık." cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Komedi dizileri ve filmlerinin sevilen oyuncusu İrem Sak, Cihangir sokaklarında bir gece yarısı "Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan" diye bağırmış, oyuncunun bu sözleri günlerce konuşulmuştu. Sak bu kez de sosyal medyada bir takipçisiyle yaptığı yazışmayla gündeme geldi.

"HER TARAFIM ESTETİK"

İngilizce bir gönderi paylaşan İrem Sak'ın takipçisi, "Amerikalı'nın Türkçe bir paylaşım yaptığını gördünüz mü? Biraz doğal olun." yorumunu yaptı. Sak ise takipçisine cevap vererek, "Doğal olamam her tarafım estetik. Ve amerikan kültürü edebiyatı mezunuyum. İngilizceye özenmem, o dili seviyorum. Sen şey yap, takipten çık." yorumunu yaptı.

Cihangir,İrem Sak
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:27



YORUMLAR (9)
EMRE: insan yerine koyup takip edene şaşarım
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58: Senin gibi sivaslı olmaz olsun be
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...: aynen dilinde estetik gibi..
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EBUBEKİR: MADEM GİT SANATINI İNGİLTERE AMERİKA ÜLKELERİNDE SERGİLE BAKALIM SENİ KAÇ KİŞİ SEYREDECEK . PARAYI GARİBAN TÜRK HALKINDAN KAZANIYORSUN KONUŞUYORSUN.
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REMUZ: Iremden uzak durun istanbulda 1 milyon sivasli iremin yaninda
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