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İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim

Güzel oyuncu İrem Sak, önceki gün evinden İbrahim Selim'in sunduğu "Bu Gece" programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan İrem Sak, estetikle ilgili soruya, "Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi" cevabını verdi.

03.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:25
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim

Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri sürerken, İbrahim Selim ile Bu Gece programı bu sefer evden yapıldı. Selim'in konuğu ise güzel oyuncu İrem Sak idi. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü.

"ÜÇ KERE BURNUMDAN AMELİYAT GEÇİRDİM"

Sak estetikle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Burun ameliyatı geçirdim onu saklayamam hem de tam üç kere… İlk ameliyatımdan sonra abimle çarpıştık ve tekrar ameliyat oldum. Ama sonuç iyi bence. Yapay durmuyor ama öncesi de felaket değildi. Burnumun içindeki sıkıntı sesimi etkiliyordu biraz da estetik anlamında düşündüm. Belki bir gün eski burnumu paylaşırım.

"DEKOLTE HALA NEDEN HABER OLUR Kİ ANLAMIYORUM"

Sak "Seksi görünmeyi seviyor musun" sorusuna ise "Tabii ki seviyorum" dedi. İrem Sak açıklamasının devamında "Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey" dedi.

"HERKES KENDİ BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN"

Altın Kelebek sunuculuğu yaptığı zaman hatırlatılan Sak o dönemle ilgili şunları zorladı:

"Çok gaza getirdiler; ne kadar zor olabilir ki dedik ve gördük! O günle ilgili bir klip izlemişliğim bile yok. Rejiyi sadece ben duyuyordum ve duyduğum şeyleri anlamıyordum. Herkes oradaydı o gün ve inanılmazdı. Biz çuvalladıkça her şey daha da kötüye gitti. Ebru Gündeş sahnedeydi ve biz arkada Ebru Hanım inince ne yapıyoruz onu tartışıyorduk. Büyük travma... Aman dediğim bir gece. Herkes kendi bildiği işi yapsın"

İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
Etiketler: İbrahim Selim, Koronavirüs, İrem Sak, Selim, Magazin

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