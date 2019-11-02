İrem Yaman'dan altın madalya

Milli taekwondocu İrem Yaman G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren şampiyonada Türkiye'yi 5'er kadın ve erkek olmak üzere 10 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 ve erkekler 68 ile 80 kiloda müsabakalar yapılırken 3 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Kadınlar 57 kiloda İrem Yaman altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Türkiye, ikinci gün sonunda 2 altın ve 1 gümüş madalyaya ulaştı.



İrem Yaman ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Fransa'dan Laurygan Celin'i çeyrek finalde Polonya'dan Patrycju Adamkiewicz'i, yarı finalde Belçika'dan Raheleh Asamani'yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 22-9 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. İtalya'da İstiklal Marşımızı okutan İrem Yaman, asker selamıyla altın madalyasını kahraman Mehmetçiğe armağan etti.



İkinci gün erkekler 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber ile 80 kiloda Yunus Sarı çeyrek finalde mağlup oldu. Şampiyonanın son gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA