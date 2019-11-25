IRENA: Asya "rüzgâr gücü" kapasitesinin yarısına sahip olacak

– Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayınladığı yeni rapora göre, Asya kıtası, rüzgar kapasitesini 230 GW'tan (GigaWatt) 2050 yılına kadar 2600 GW'a artırarak, küresel rüzgar gücü kapasitesinin yarısına sahip olacak.

IRENA rüzgar enerjisi kapasitesini, kıtaların gelecekte sahip olacakları karasal rüzgar enerjisi hakimiyeti, rüzgar enerjisine olan yatırımları ve sürdürülebilirlik konuları üzerine bir rapor hazırladı.

IRENA ajansının yayınladığı rapora göre; Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 2050 yılına kadar 6000 GW'nin üzerine çıkarak on kat artabilir. Bu bağlamda sadece Asya kıtasının, rüzgar kapasitesini 230 GW'den 2600 GW'ye artırarak kurulu rüzgar gücü kapasitesinde baskın pazar olacağı öngörülüyor.

Raporda yer alan açıklamalara göre; Rüzgar enerjisine yönelik yatırımlarını hızlandıran Asya'nın, Avrupa ve Amerika kıtalarını geride bırakacağı öngörülüyor. 2050 yılına kadar karadaki küresel rüzgar enerjisi tesislerinin yüzde 50'sinden fazlası Asya kıtasında bulunacakken, Kuzey Amerika yüzde 23, Avrupa ise yüzde 10 kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahip oluyor. Kapasitenin artmasıyla elektrik maliyetinin de düşeceğine işaret eden rapor, maliyetlerin 2-3 ABD sentine kadar düşeceğini belirtiyor. Raporun dikkat çeken diğer bir sonucu ise küresel rüzgar endüstrisinin, 2030 yılına kadar 3.7 milyon kişiyi ve 2050 yılına kadar 6 milyon kişiyi istihdam edecek kapasiteye ulaşması öngörüsü.

Konu ile ilgili açıklama yaparak, rüzgar enerjisinin küresel güç gereksinimlerinin üçte birini karşılayabileceğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın'a göre, rüzgar enerjisine gerekli yatırımların her yıl artması gerekiyor. Aydın: "iklim açısından güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlamanın teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunu gösteren rüzgardan geçiyor. Küresel rüzgar enerjisi potansiyelinin kilidinin açılması özellikle bu konuda önemli olacaktır. Özellikle bugün hava kirliliği ile mücadele edilen Çin'de sağlanacak devasa rüzgar kapasitesi artışı ile bu problem yüksek ihtimalle çözülmüş olacak. Ülkemizde de yurtiçi tedarik zincirlerini temel alan ve güçlendiren sağlam sanayi ve işgücü politikaları, rüzgar endüstrisinin gelişimini desteklemek için mevcut ekonomik faaliyetlerden yararlanarak gelir ve istihdam artışını sağlayabilir" dedi.

- İstanbul